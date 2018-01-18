Культура

Акция «Влюбленные в искусство» в 6-й раз пройдет в Псковском музее-заповеднике

Псковский музей начинает подготовку к ежегодной акции «Влюбленные в искусство». 14 февраля в шестой раз Псковский музей-заповедник открывает двери Картинной галереи для всех, кто неравнодушен к искусству.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, всех, кто придет в этот вечер в Псковский музей, ожидает волшебный мир живописи, живая музыка, романтическое кафе, встреча с интересными людьми, экскурсии, лекции и много приятных мелочей и сюрпризов.

По традиции, главным событием станет розыгрыш сертификата на бесплатную регистрацию брака в Приказной палате Псковского кремля.