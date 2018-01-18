Культура

В Псковской областной библиотеке выступит хор «Родники»

27 января в 15.00 в Псковской областной научной универсальной библиотеке (ул. Профсоюзная, д. 2) вновь откроет двери «Музыкальная гостиная» отдела литературы по культуре и искусству.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки, с концертной программой «И льется, звуками играя, живая музыка зимы…» выступит хоровой коллектив «Родники» с его бессменным художественным руководителем Зинаидой Порубай.

В программе прозвучат новые произведения, а также знакомые слушателям лирические, патриотические песни, будет представлено музыкальное творчество псковских авторов.

Вход свободный.