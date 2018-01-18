В Доме Печенко в Пскове завершены работы по устройству временной кровли

Состоялась приемка первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Печенко» (XVII в.), проведенных подрядной организацией ООО «ГУАР». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по охране объектов культурного наследия, заказчиком работ являлось Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры, в чьем оперативном управлении находится памятник. Финансирование работ осуществлялось из средств федерального бюджета.
На объекте проведены следующие работы: усиление стен стальными тяжами, воссоздание кладки северной стены, демонтаж сохранившихся фрагментов кровли, находящихся в неудовлетворительном состоянии, устройство временной кровли, а также установление ограждения и вывоз мусора.
Эти мероприятия позволили вывести памятник из остроаварийного состояния, спасти его от разрушения и законсервировать до проведения работ по реставрации и приспособлению для современного использования.
В настоящее время Дом Печенко включен Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры в программу «Аренда за 1 рубль».