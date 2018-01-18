Культура

Выставка «Масленичный сувенир» открывается 12 февраля в ОЦНТ

12 февраля в Псковском областном центре народного творчества открывается выставка «Масленичный сувенир».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ, в конкурсе принимают участие профессиональные художники, мастера народных художественных ремесел и декоративно-прикладного творчества, художники-любители, участники кружков, студий и любительских объединений по декоративно-прикладному творчеству, работающие на базе муниципальных культурно-досуговых учреждений, преподаватели и студенты высших и специальных учебных заведений, индивидуальные предприниматели и организации, занимающиеся выпуском сувенирной продукции.

Выставка открывается 12 февраля в 17.00 в выставочном зале Центра народного творчества на ул. Некрасова, 10.