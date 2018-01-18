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Культура

Картина «Салют-7» получила «Золотого орла» как лучший фильм года

27.01.2018 09:24|ПсковКомментариев: 0

 Картина «Салют-7» режиссера Клима Шипенко получила премию «Золотой орел» как лучший фильм 2017 года.

Церемония вручения награды состоялась 26 января в первом павильоне «Мосфильма».

В номинации «Лучшая режиссерская работа» жюри назвало Андрея Звягинцева («Нелюбовь»).

Приз за вклад в российский кинематограф получил актер Александр Калягин, сообщает «Интерфакс».

Лучшим актером стал Евгений Миронов («Время первых»), а Ирина Горбачева («Аритмия») - лучшей актрисой.

За женскую роль второго плана наградили Алису Фрейндлих («Карп отмороженный»), в мужской категории приз достался Владимиру Ильину («Время первых»).

За лучший сценарий премию получила Анастасия Пальчикова («Большой»).

Лучшим телесериалом стали «Оптимисты», а неигровым фильмом - «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека».

Национальная кинонаграда России «Золотой орел» была учреждена в 2002 году Национальной академией кинематографических искусств и наук России. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет.

23 января стало известно, что картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева была номинирована на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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