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Культура

Выставка браного сетоского узора работает в Музее истории города Печоры

28.01.2018 14:14|ПсковКомментариев: 0

В Музее истории города Печоры (Печоры, ул. Международная, 6) начала работу персональная выставка браного сетоского узора известной мастерицы Анны Кыйво.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном туристском центре Псковской области, на выставке представлены образцы узоров, созданные мастерицей-рукодельницей, признанной в Сетомаа «Хранительницей традиционной культуры». Каждый узор Анны Кыйво не только сохраняет старинные традиции сетоского рукоделия, но и несет частицу души автора.

Как знаток и учитель всю свою жизнь Анна Кыйво посвятила созданию огромного количество сетоских шерстяных ковров и пледов, она ткала рукава для женских рубах, божники для икон, головные уборы и браные пояса. Анну всегда сопровождает сетоская песня леэло. Трижды ее труд, как носителя своей традиционной культуры, был отмечен премией Анне Вабарна (последний раз в 2015 году в номинации «Труд всей жизни»).

Вклад Анны Кыйво в сохранение традиционного сетоского рукоделия и ее активную передачу знаний молодежи трудно переоценить. В сетомаа она признанная мастерица, знаток и учитель.

Источник: Псковская Лента Новостей
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