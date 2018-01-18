Культура

На литературно-музыкальную программу «Послания Музам» приглашает Музей истории города Печоры

1 февраля в 17.30 Музей истории города Печоры приглашает всех желающих на концертную литературно-музыкальную программу «Послания Музам». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, программа представляет собой авторский проект композитора и музыковеда Татьяны Лаптевой, написанный на стихи Александра Пушкина.

Почти каждое стихотворение Пушкина перекладывалось на музыку неоднократно и даже многократно композиторами XIX и ХХ века.

Татьяна Лаптева в этой концертной программе представляет свою современную версию музыкальных переложений стихов - посвящений. В основном - прекрасным женщинам, современницам Пушкина, но и не только.

Памяти А. С. Пушкина посвящена и новая выставка из фондов музея-заповедника «Изборск», открывшаяся в Музее истории города Печоры. Вниманию посетителей представлены работы художника-графика Павла Бунина, в том числе иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина.

Дополнительная информация по телефону: 8 (81148) 2-30-77.