Культура

Преподаватель Псковского колледжа искусств Виктор Иванов выступил в Санкт-Петербурге

Преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Виктор Иванов выступил в Санкт-Петербурге 24 января.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, в концертном зале Дома композиторов состоялся вечер памяти Владимира Ерилова - известного петербургского пианиста и педагога. Концерт был также приурочен к 60-летнему юбилею музыканта.

В концерте-памяти Виктор Иванов исполнил произведения А. Скрябина и К. Дебюсси. По словам псковича, его с Владимиром Ериловым связывали годы человеческой и творческой дружбы.

В концерте выступили: музыканты, близко знавшие Владимира Николаевича, заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов, профессора Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Олег Малов (фортепиано) и Александр Шустин (скрипка), младшая дочь ушедшего музыканта, лауреат международного конкурса, преподаватель музыкальной школы и музыкального училища им. М.П. Мусоргского Ольга Ерилова (фортепиано).

В концерте выступили также друзья музыканта, знающие его со времени совместной учебы в Новосибирской Государственной консерватории им. М. И. Глинки: композитор и пианист Виктор Платонов (г. Рязань), лауреаты международных конкурсов пианист-концертмейстер Сергей Солдатов и певец Николай Мальцев (г. Кострома).

Вдова музыканта Татьяна Ерилова - пианистка, методист, преподаватель училища им. М.П. Мусоргского (г. Санкт-Петербург), тепло поблагодарила выступивших артистов и многочисленных слушателей, пришедших почтить в этот день память замечательного музыканта и человека.