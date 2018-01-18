Культура

Библиотекари Пскова ищут независимых интернет-экспертов среди студентов Университета третьего возраста

Псковская областная универсальная научная библиотека в поисках лучшего независимого интернет-эксперта объявляет конкурс для студентов Университета третьего возраста - жителей Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки, участникам конкурса необходимо поделиться информацией об интересных, полезных, информативных, развлекательных и безопасных сайтах, к которым они чаще всего обращаются и которым они доверяют.

Финалисты конкурса станут соавторами рекомендательной i-коллекции «Псковичи о том, как правильно и не скучно жить в Рунете».

Все участники конкурса получат электронный сертификат, а 3 победителя - специальные призы и дипломы.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (cкачать) http://pskovlib.ru/news/22397/ и предложить свою коллекцию сайтов по следующим направлениям: «Лучший сайт для самообразования»; «Лучший сайт о ЗОЖ (Здоровый Образ Жизни)»; «Лучшее интернет-СМИ»; «Лучший сайт о книгах»; «Лучший сайт о путешествиях»; «Лучший сайт для проведения свободного времени»; «Самый полезный сайт на разные случаи жизни».

Заявки принимаются с 31 января по 16 февраля 2018 г. в электронном виде по адресу konkurs-runet@bk.ru. Объявление результатов конкурса - 28 февраля.

Гарантированные призы получат победители в 2-х номинациях: «Лучший независимый интернет-эксперт» и «Лучшая аннотация к сайту». Все участники конкурса получат электронный сертификат.