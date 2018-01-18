Культура

Псковичей с детьми приглашают узнать «Секрет одной квартиры»

4 февраля в 11.30 Псковский музей-заповедник приглашает на культурно-образовательную программу для родителей с детьми «Секрет одной квартиры». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, программа из цикла «Музейное воскресенье» посвящена истории музея Ю. П. Спегальского, ученого исследователя и реставратора.

Посетители узнают, какие секреты хранят живущие в квартире вещи.

Стоимость посещения: 100 руб. - взрослые, 60 руб. - школьники, 40 руб. - дошкольники.

Предварительная запись обязательна: 8-906-223-92-43; pskovmuseum@mail.ru.

