Культура

Россия и Украина выступят в одном полуфинале «Евровидения»

Стали известны результаты жеребьевки конкурса «Евровидение», который пройдет в этом году в Португалии. Они опубликованы на сайте мероприятия. Как сообщает «Газета», первый полуфинал пройдет 8 мая, в нем примут участие 19 стран, в том числе Албания, Азербайджан, Белоруссия, Чехия, Эстония, Исландия, Израиль, Армения, Греция, Швейцария.

Второй полуфинал запланирован на 10 мая, его участниками станут 18 стран. В первой половине на сцену выйдут представители Австралии, Дании, Норвегии, Молдавии, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии и Нидерландов, во второй - артисты из Венгрии,

Грузии, Мальты, Черногории, Латвии, Польши, Словении, Швеции и Украины.

Таким образом, Россия и Украина выступят в одном полуфинале.