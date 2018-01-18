Культура

Двенадцатитомник «Русские писатели и православие» для псковских библиотек везут в «Михайловское»

В среду, 7 февраля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» пройдет презентация книги «А.С. Пушкин и православие», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее. Это один из 12 томов серии «Русские писатели и православие».

В книгах, выпущенных в свет силами Международного общественного фонда единства православных народов (МОФЕПН), дан современный литературоведческий анализ этой стороны творчества виднейших представителей отечественной словесности XVIII-ХХ столетий. Кроме Пушкина, это Ломоносов, Крылов, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Тютчев, Ахматова, Есенин, Шукшин, Шолохов, Рубцов. Коллектив авторов, принимавших участие в проекте, насчитывает более 500 человек. Несмотря на то, что первоначальный тираж каждой книги составил пять тысяч экземпляров, большинство из томов уже стали букинистической редкостью и сейчас фонд при поддержке Русской Православной Церкви ведёт их переиздание.

Планируется, что делегация МОФЕПН во главе с его президентом привезет в «Михайловское» десять комплектов книг, для того, чтобы передать их в дар Пушкинскому Заповеднику, Псковской областной, великолукской и университетской библиотекам, представителям Епархии и так далее.

Презентация, на которую музей и фонд приглашают всех, кто интересуется историей отечественной литературы и культуры, состоится в Научно-культурном центре музея-заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Ее начало намечено на 15.00. Вход свободный.