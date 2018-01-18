Культура

Путин заявил о необходимости создать в России сеть культурных центров

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым создать в стране сеть культурных центров для развития искусства, обучения и проведения мероприятий «на местах» в российских регионах.

«Необходимо создавать такие центры, и не только во Владивостоке, но и в других регионах, где их недостаточно. Надо посмотреть примерно, какой центр для какого региона, и такую сеть надо создавать по всей стране, где была бы активная выставочная деятельность, активная театральная жизнь, подготовка кадров на местной почве», - сказал В.Путин в ходе встречи с доверенными лицами, пишет «Интерфакс».

По его словам, в российских регионах необходимо создавать базы для того, чтобы деятелей искусства появлялось больше.

«Я думаю, наши крупнейшие музеи только обрадуются такому», - отметил он.

По словам президента, в частности, в Эрмитаже выставляется только 20 процентов коллекции, «потому что негде выставлять».

«Мы уже посчитали примерно, я попросил правительство посчитать, в среднем такой центр должен будет стоить от полутора до двух миллиардов рублей», - добавил В.Путин.