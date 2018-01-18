Культура

Псковичей приглашают на ежегодный молодежный Сретенский бал

Псковский городской молодежный центр приглашает на III ежегодный молодежный Сретенский бал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре, бал посвящен празднику Сретения и приурочен ко Дню православной молодежи.

В переводе с церковнославянского «сретение» - это встреча. Трактовать термин можно по-разному, но в данном случае - это встреча молодых людей, которая объединяет их интересы, дарит новые знания и новых друзей.

Около двух месяцев молодые люди с трепетом и волнением готовятся к балу, изучают этикет и учатся танцевать. В ходе торжества ребята исполнят такие танцы, как вальс, полонез, падеграс, полька и многие другие. Примечательно, что бал пройдет под живую музыку в исполнении секстета Ильи Кричевского. В перерывах между танцами для гостей и участников будут работать литературный и творческий салоны, а также фотосалон от фотографа Светланы Гавриловой.

С 2002 года в Москве и других городах России стали набирать популярность молодежные балы, посвященные самым значительным православным праздникам. Одним из наиболее востребованных стал именно Сретенский бал. Основная задача Сретенского бала - это приобщение участников к традиционным культурным способам проведения праздничных мероприятий и содействие общению православной молодежи.

Организатором III псковского Сретенского бала является городской молодежный центр совместно с областным колледжем культуры и искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, городским культурным центром, Свято-Троицким кафедральным собором, храмом святого благоверного князя Александра Невского и при поддержке ЗАО «Авто-Ас» и НКО «Ассоциация Туроператоров и Туриндустрии Северо-Запада».

Состоится бал 11 февраля в ГКЦ (пл. Победы,1) с 17.00 до 20.00. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить бесплатно в Молодежном центре.

Справки по телефонам: 56-37-07, 8-911-351-15-01.