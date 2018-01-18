Культура

В Опочке пройдет смотр творческих программ для подтверждения звания «Народный самодеятельный коллектив»

31 января в 17.00 в Опочецком районном центре культуры состоится просмотр творческих программ для подтверждения звания «Народный самодеятельный коллектив».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре народного творчества, в мероприятии примут участие известные творческие коллективы: хор русской песни, хор ветеранов, ансамбль пластического танца «Шанс», вокально-инструментальный ансамбль «Акцент», хореографический коллектив «Сборинки».

Участие в просмотре для них - это возможность продемонстрировать свои новые творческие программы и подтвердить высокий художественный уровень и мастерство.

Напомним, что коллектив, претендующий на звание «Народный», должен обладать рядом неоспоримых преимуществ, а именно, быть участником конкурсов народного творчества разного масштаба, обладать самобытностью и мастерством, постоянно пополнять репертуар, выявлять и поддерживать таланты и дарования.

Организатором просмотра выступает Псковский областной центр народного творчества, который реализует разнообразные культурные проекты, привлекая для участия в них данные творческие коллективы.

Вход свободный.