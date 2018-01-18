Культура

В «Михайловском» объявили тему чтений «Библиотека в усадьбе»-2018

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» объявили тему очередных научно-практических чтений «Библиотека в усадьбе». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, на этот раз названием конференции выбрали пушкинскую строку «Любовь к родному пепелищу…» (из чернового наброска «Два чувства дивно близки нам…»; 1830). Таким образом музей приглашает работников библиотек и педагогов, историков литературы и культуры, других специалистов к разговору о судьбах усадебных библиотек после октябрьского, 1917 года, переворота - об утраченных и о чудом сохранённых книжных коллекциях, о людях, которые смогли уберечь в смутные времена или хранят сейчас культуру минувших столетий, etc.

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к «Евгению Онегину» (из собрания Пушкинского Заповедника).

Чтения «Библиотека в усадьбе» традиционно пройдут в Научно-культурном центре «Михайловского» в апреле (конкретно - 27 и 28 апреля). Для того чтобы выступить на них с докладом или сообщением, в музей до 29 марта необходимо прислать заявку по образцу, размещённому на официальном сайте заповедника, и тезисы выступления; формирование программы конференции - прерогатива оргкомитета.

Для участия в чтениях в качестве слушателей с правом обсуждения услышанного никаких предварительных заявлений не требуется, уточнили в музее.