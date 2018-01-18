Культура

Курсы преподавателей художественных дисциплин прошли в Пскове

Курсы повышения квалификации преподавателей художественных дисциплин образовательных учреждений дополнительного образования Псковской области состоялись в Пскове 25-27 января.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном колледже искусств, организатор курсов - отдел непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Учебной площадкой образовательной программы курсов стала Детская художественная школа Пскова.

Программа курсов включала проблематику, связанную с методикой преподавания художественно-изобразительных дисциплин - живописи, рисунка, вопросы преподавания дисциплин декоративно-прикладного искусства, а также психологии и педагогики.

Перед участниками курсов выступила начальник отдела научно-методического обеспечения Института развития образования в сфере культуры и искусства Ирина Ловцова. Темой ее выступления явились вопросы классификации и технологии разработки дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.

Вопросы подготовки обучающихся художественных школ и школ искусств к поступлению в высшие учебные заведения на специальности осветил в своем выступлении декан факультета информационных технологий Санкт-Петербургского Государственного института культуры Дмитрий Миронов.

Участники курсов посетили презентацию выставки преподавателя ДХШ, члена Союза художников РФ - Аркадия Филинова «Путь к мастерству». По словам директора Олега Цветкова, важно, чтобы преподаватели могли не только получить необходимую методическую помощь, но и прикоснуться к миру художественного творчества, которым живет художественная школа.

В рамках курсов состоялось выездное занятие в музее-усадьбе народа сето в д. Сигово, посвященное использованию форм традиционной культуры в процессе обучения и воспитания детей. Слушатели приняли участие в мастер-классах по традиционному ткачеству и вязанию на спицах. Украшением программы стал мастер-класс по сыроварению с дегустацией молодого сыра и традиционной выпечки.

Итогом образовательной программы явился круглый стол, в ходе которого слушателями были представлены методические разработки по методике преподавания художественных дисциплин, а также высказаны предложения и рекомендации по организации и содержанию будущих курсов.