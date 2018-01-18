Культура

Выставку «Люблю тебя, мой край родной» организует библиотека «Родник» в Пскове

1 февраля в 17.30 в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева в Пскове состоится открытие выставки «Люблю тебя, мой край родной». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, на выставке будут представлены работы членов Арт-клуба «Живопись», выполненные в разной технике: масло, акварель, шерстяная акварель.

Запланированы выступления членов клуба, а также музыкальные номера в исполнении учащихся школы-студии «Полиритм».

В течение встречи прозвучат стихи псковских поэтов о городе Пскове.

Псковичей приглашают на творческую встречу 1 февраля в 17.30 по адресу: ул. Труда, 20.