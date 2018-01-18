Культура

До конца конкурса «Проба перышка» остался месяц, напоминают псковичам

Библиотеки города Пскова напоминают, что до окончания конкурса детских талантов и мастерства «Проба перышка» остался ровно один месяц. Тем, кто хочет принять в нем участие, стоит поторопиться - 1 марта 2018 года последний день приема конкурсных работ.

Организаторами конкурса выступают: МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова, автономная некоммерческая организация реализации культурных проектов, содействия развитию детского творчества и поддержки талантливых детей «Ступени радости» (г. Москва) и писатель Вероника Ткачева (г. Москва).

Конкурс «Проба перышка» стартовал 1 декабря 2017 года. Проявить свой талант и мастерство предлагается в двух номинациях: «Литературная» - написать рассказ, используя героя(ев) книги Вероники Ткачевой «Перышко на счастье; «Иллюстрация» - нарисовать иллюстрацию (ии) к любому из рассказов из книги «Перышко на счастье», или сделать иллюстрацию(ии) к своему конкурсному рассказу.

Конкурс проводится по двум возрастным группам: 7-9 лет и 10-12 лет.

1 этап: с 1 декабря 2017 по 1 марта 2018 года принимаются конкурсные работы участников.

2 этап: со 2 по 15 марта 2018 года жюри конкурса знакомится с работами, проводит отбор конкурсных работ, оценивает и подводит итоги.

3 этап: подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет в рамках празднования Недели детской книги – 2018 (21 марта) на читательской конференции по книге Вероники Ткачевой «Перышко на счастье».

Конкурсные работы и анкеты участников принимаются до 1 марта 2018 года: по электронной почте на адрес: deti@bibliopskov.ru с пометкой «На конкурс» или принимаются в Библиотеке – Центре детского чтения (ул. Р. Люксембург, 23).

Жюри выберет из конкурсантов 3-х победителей в каждой номинации и в каждой возрастной группе, распределив между ними 1-е, 2-е и 3-е места. Автор книги Вероника Ткачева определит номинантов для специальных призов. Победители получат Диплом и подарки от писателя Вероники Ткачевой. Все участники конкурса награждаются грамотами участников конкурса (в электронном виде).

Более подробно познакомиться с условиями конкурса на официальном сайте ЦБС: http://bibliopskov.ru/konkurs_pero.htm.

Вероника Ткачева станет почетным гостем Всероссийской Недели детской книги в Пскове (традиционно пройдет в конце марта), поздравит победителей и вручит награды.

Вероника Ткачева - психолог, писатель, член Союза писателей России, член Международной гильдии писателей (Германия), автор и руководитель музыкального детского благотворительного проекта «Острова детства» и «Книжное добро». Автор книг для детей и взрослых.

В настоящее время занимает пост президента некоммерческой организации «Ступени радости», сферами деятельности которой являются культура, образование, развитие и поддержка творческого начала в подрастающем поколении. Автор обучающей программы для начинающих поэтов «Школа стихосложения».