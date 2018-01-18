Культура

«Послания Музам» на стихи Пушкина прозвучат в Музее истории города Печоры

Литературно-музыкальная композиция «Послания Музам» на стихи А. С. Пушкина прозвучит 1 февраля в Музее истории города Печоры.

Как рассказала автор проекта, музыковед, преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, член Союза композиторов России Татьяна Лаптева, концертная программа представляет свою современную версию музыкальных переложений стихов Пушкина, которые в основном являются посланиями современницам, прекрасным, незаурядным, выдающимся женщинам его эпохи, «золотого века» поэзии.

Проект создавался Татьяной Лаптевой на протяжении ряда лет. Первые произведения были написаны ею в год празднования 200-летия со дня рождения поэта. Тема эта оказалась настолько увлекательной, что в последующие годы автор продолжала работать над ней, расширяя и углубляя для себя круг образов пушкинской поэзии.

«Пушкин создавал свои «послания Музам» на протяжении всей жизни, выражая в них самые разнообразные оттенки любви и степени этого чувства. Его любовь была благоговейной, глубокой, возвышенной, безнадежной, пронесенной через всю жизнь и сиюминутной, страстной, пылкой, взаимной и неразделенной, полной восхищения и ревности. Чувство юного и зрелого поэта могло быть наивным, трогательным и - ироничным, лёгким и сложным, но всегда очень сильным и искренним. Поэтому в стихах не только переживалось чувство, но рождались портреты, не только многочисленных современниц, но и самого «многоликого» гения Пушкина».

В концерте прозвучат: элегия «Тоску любви забуду я», «В слезах над бездной» (посвящение Екатерине Бакуниной), «Зинаиде Волконской», «Александре Россет-Смирновой», «Марии Раевской», «Елизавете Воронцовой», «Заклинание» (Амалии Ризнич).

Также в концерте найдут свое отражение библейские мотивы («Вертоград») и отзвуки романтической поэзии Гейне («Буря»), в которых воплотились образы Суламифи и Ундины.

В концерте примут участие: автор музыки и проекта, исполнитель Татьяна Лаптева, преподаватели колледжа Динара Ибрагимова, Кира Горшкова, концертмейстер Валерия Дунюшкина, ведущие - студенты колледжа Анастасия Дроздова и Ольга Зимникова.

Добавим, что памяти А. С. Пушкина посвящена и новая выставка из фондов музея-заповедника «Изборск», открывшаяся в Музее истории города Печоры.

Посетители увидят работы художника-графика Павла Бунина, в том числе иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина.

Начало концерта в 17.30.

Информация по тел. 8 (81148) 2-30-77.