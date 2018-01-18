Культура

Лидер группы «Седьмая Раса» Александр Растич приедет в Псков с сольным концертом

9 марта в клубе TIR состоится сольный акустический концерт лидера легендарной группы 7Раса - Александра Растича.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта, Саша Растич - автор, голос и гитара культовой альтернативной группы 7раса.

Он известен не только как музыкант и основатель 7расы, для многих Саша также является поэтом и философом, учителем и возможно духовным наставником. Его неподдельная открытость, искренность в суждениях и глубокий взгляд на мир уже на протяжении почти 20-ти лет идут рука об руку с его верной армией поклонников по всей России.

На сольном концерте Саши Растича ничто не мешает с головой окунуться в глубину его песен, а любимые композиции обретают иное, неповторимое звучание. Те, кто хоть раз был на акустическом концерте Саши, больше это событие не пропускают.