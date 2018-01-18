Культура

У Великолукской библиотеки им. М.И. Семевского появилась собственная газета

Теперь у Великолукской центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского есть собственная газета - «БиблиоСпутник». Как сообщат корреспондент Псковской Ленты Новостей, номер издания будет выходить раз в месяц в электронном и в печатном виде.

На страницах газеты журналисты планируют размещать информацию по истории библиотеки, о библиотекарях, активных читателях, интересных проектах, клубных объединениях, книжных новинках и о многом другом.

Организаторы приглашают всех желающих к сотрудничеству. Свои предложения и пожелания вы можете озвучить по телефону 8 (81153) 3-74-12 или отправить по электронной почте biblio-luki@mail.ru.

А первый номер «БиблиоСпутника» уже доступен по ссылке https://vk.com/@lukilib-bibliosputnik012018.