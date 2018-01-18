Культура

Псковскую студию «Циркачонок» могут наградить Почетной грамотой гордумы

Заседание комитета по социальным вопросам и молодежной политике Псковской городской Думы состоялось 31 января под председательством заместителя главы Пскова Елены Полонской.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, депутаты поддержали проект решения о награждении народного самодеятельного коллектива студии циркового искусства «Псковский цирк» («Циркачонок») и его художественного руководителя Ирины Михайловой Почетной грамотой Псковской городской Думы. На сессии 2 февраля этот вопрос будет рассмотрен парламентариями с рекомендацией комитета «принять».

Отметим, что студия циркового искусства «Псковский цирк» («Циркачонок») отмечает в этом году 50-летний юбилей. 10 февраля в Городском культурном центре состоится юбилейный концерт.