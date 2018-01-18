Культура

Областная библиотека приглашает псковичей на кинопросмотры 3 февраля

Псковская областная библиотека приглашает псковичей на кинопросмотры в будущую субботу, 3 февраля.

В 14 часов в Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, 2) состоится заседание киноклуба. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, вниманию зрителей будет представлена военная драма «Птицам крылья не в тягость», снятая на киностудии «Беларусьфильм» в 1989 году.

Режиссер кинокартины Борис Горошко. Съемки проходили в Псковской области. В фильме снимались: Михаил Матвеев, Ирина Чериченко, Николай Бурляев, Юрий Смирнов, Татьяна Чекатовская, Георгий Саакян, Арнольд Помазан и другие.

1941 год. Воспитанники специального детского дома - дети репрессированных родителей по политическим мотивам. Ребята были настоящими изгоями, они уже привыкли к косым, любопытным взглядам, осуждающему шепоту за спиной, презрительному отношению сверстников и некоторых педагогов. Когда началась война, о детях врагов народа практически забыли и вовремя не эвакуировали. Подростки были вынуждены сами о себе позаботиться. Вместе с молодой учительницей Екатериной мальчишки и девочки спасались от фашистов на речном катере. В этой компании оказался и окруженец по имени Костя, и рядовой солдат по фамилии Полушкин.

Всем - и взрослым и детям - предстоит невыносимо трудный путь, чтоб спастись от немцев. Никто из героев не знает, чем может завершиться эта дорога. А сейчас нужно бежать, двигаться и не останавливаться, ведь если их настигнет враг, он никого не пощадит, и никому не удастся укрыться от его жестокости, от бессердечности и неописуемой озлобленности.

Вход свободный.

3 февраля в 13.00 в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (ул. Набат, 5) состоится показ фильма «Легенда № 17» с тифлокомментариями и субтитрами в рамках проекта «Кино без границ».

Российский полнометражный художественный фильм Легенда № 17» снят в 2013 году, режиссер Николай Лебедев. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о восхождении к славе советского хоккеиста Валерия Харламова и о первом матче «Суперсерии СССР — Канада» 1972 года.

Вход свободный.