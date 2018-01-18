Культура

В канун дня памяти Пушкина «Михайловское» примет президиум ИКОМ России

В период с 8 по 10 февраля в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоится выездное заседание Президиума Международного совета музеев России, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике. В рамках этой работы пройдёт пленарное заседание, на котором члены президиума обсудят наиболее актуальные вопросы, стоящие перед отраслью сегодня, а также круглый стол «Власть наследия. 60-летие ИКОМ России». Участниками круглого стола, как планируется, станут временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и руководители музеев нашего региона. Его проведение, уточнили в «Михайловском», включено в программу дней памяти Пушкина.

Напомним, что Международный совет музеев, ИКОМ (International Council of Museums, ICOM) - неправительственная профессиональная международная организация. Она была создана в Париже в 1946 году. В ЮНЕСКО, а также при Экономическом и социальном совете ООН ИКОМ имеет высший консультативный статус категории «А». 60 лет назад, в 2017 году, статус Национального комитета в составе организации и право представлять музеи и музейных профессионалов страны в мировом сообществе получил и ИКОМ России. Сегодня эта влиятельнейшая организация объединяет более 230 музеев, в неё входят порядка 850 индивидуальных и 120 коллективных членов. Среди работы, которую выполняет ИКОМ - организация крупных международных проектов в регионах федерации, поддержка и развитие международных контактов в профессиональном сообществе, экспертные анализ и оценка нормативных актов в сфере культуры, помощь музеям, издательство книг и информационных материалов.

Президентом ИКОМ России является Александр Шолохов, много лет возглавлявший Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова в станице Вёшенской, сейчас - депутат Государственной Думы VII созыва, заместитель председателя комитета ГД РФ по культуре. В состав Президиума входят руководители крупнейших федеральных и региональных музеев России, а также специалисты Московского центра музейного развития, Государственного музейно-выставочного центра, НИИ теории и истории изобразительных искусств при Академии художеств. Членом Президиума ИКОМ является и секретарь Совета по культуре при президенте Российской Федерации Владимир Толстой. Наш регион в организации представляет директор федерального Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

В «Михайловском» также уточнили, что в последний раз псковские пушкинские места становились рабочей площадкой для особо значимых мероприятий ИКОМ в мае-июне 1986 года. Тогда заповедник принимал IX международную конференцию комитета литературных музеев (ICLM)