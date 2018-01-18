Культура

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе им. Б.С. Трояновского

Отдел непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова продолжает прием заявок на участие в VIII Псковском открытом (международном) конкурсе исполнителей на народных инструментах им. Б.С. Трояновского, который будет проходить 23-24 марта на базе колледжа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, цели проведения конкурса: выявление и поддержка одаренных юных музыкантов, совершенствование их исполнительского мастерства, знакомство участников и слушателей с различными исполнительскими школами.

В состав жюри финала конкурса войдут:

Номинация баян-аккордеон

Владимир Соловьев – профессор, заведующий кафедрой народных инструментов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова

Мирон Була – профессор Белорусской государственной академии музыки

Семен Шмельков – старший преподаватель РАМ им. Гнесеных, Лауреат международных конкурсов

Номинация струнные народные инструменты

Константин Шаханов (гусли) – композитор, солист «Петербург-Концерт», Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов

Илья Ситкин (балалайка) – преподаватель Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов

Ольга Пилицына (домра) - артист Государственного русского концертного оркестра Санкт-Петербурга, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов

Конкурсные прослушивания состоятся 24 марта в концерном зале колледжа искусств. Вход свободный.