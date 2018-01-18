Культура

Творческая встреча и презентация новой книги писателя, художника, барда Александра Макаренкова пройдут в Великих Луках

5 февраля в 18.00 в Великолукской центральной городской библиотеке им. М.И. Семевского состоится творческая встреча и презентация новой книги писателя, художника, барда Александра Макаренкова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, Александр Макаренков родился 1 января 1962 г. в г. Сафоново Смоленской области. Окончил художественно-графический факультет Смоленского государственного педагогического института (1984 г.). Работал преподавателем рисунка, журналистом, художником, редактором в различных издательствах. Участник международного пленэра (1998 г., г. Могилёв, Беларусь), художественных выставок в городах: Великие Луки, Могилёв, Москва, Пятигорск, Смоленск, Черноголовка и др. Работы находятся в Доме-музее Н.М. Пржевальского, Музее А.А. Алябьева, в частных галереях и коллекциях Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстана, Киргизии, США, России, Франции. Автор иллюстраций более чем к 40 книгам, в том числе: «Сердца трёх» Д. Лондона, «Офицеры» и собрание сочинений Б. Васильева, сказки Г.Х. Андерсена, «Паж цесаревны» Л. Чарской, «Поля проигранных сражений» В. Помещика (США), «У пристани мечты» А. Рахмилевича (США), сборника русской и зарубежной фантастики «Послание Фениксу» и др.

Автор книг: «Монологи межсезонья» (1993 г.), «Лабиринт «М» (1996 г.), «Когда умирает снег» (рассказы, повесть) (1997 г.), «Двенадцать писем к Еве» (2000 г.), «Утренний свет» (2002 г.), «Путешествие» (рассказы) (2003 г.), «Праздничная женщина» (2007 г.), «Дюжина» (рассказы) (2009 г.).

Автор нескольких песенных CD альбомов: «Рядовой», «Отражения», «Белая песня», «Сентябрь», «Песня для Птицы», «Золотой мотылёк» (песни друзей), «Проснуться в пять утра», «Весенняя bossa-nova».

Член Союза журналистов, член Союза писателей, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников.

Лауреат фестивалей АП во Владимире, Клину, Ульяновске, Пскове, Электростали и др., а также в дуэте с Л. Чебоксаровой обладатели гран-при Региональных фестивалей в Костроме, Калинине... Лауреат Всесоюзного похода по местам боевой славы, посвященного Дню Победы. Ведущий творческих мастерских и член жюри фестивалей в Армавире, Боровичах, Бресте, Будённовске, Валдае, Витебске, Гродно, Костомукше, Кронштадте и др., ведущий поэтической мастерской на Грушинском фестивале, член жюри Грушинского фестиваля.

Лауреат премии Союза журналистов России, посвященного Дню Победы за серию материалов об участниках Великой Отечественной войны.