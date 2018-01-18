Культура

Современный художник изобразил Псковский кремль из гаек

Псковский кремль попал в число «героев» серии урбанистических картин современного художника Марка Кучерова, получившего известность благодаря своими портретам-коллажам Владимира Путина, Александра Сергеевича Пушкина, а также звезд Голливуда – Меган Фокс, Эдварда Нортона, Джареда Лето, Дэвида Линча и других.

На картине Марка Кучерова изображен ансамбль Плоской и Высокой башен кремля, расположенных в устье Псковы. Яркая графическая иллюстрация дополнена необычными элементами. Отражение крепости и неба в водах реки представлено как множество гаек разных цветов и размеров. Работы выполнена при помощи карандашей, ручек и фломастеров, что позволило мастеру передать самые мелкие детали.

Серия иллюстраций Марка Кучерова с памятниками архитектуры крупных городов была создана специально для арт-календаря компании Центр Крепежных Изделий, представительство которой есть и в Пскове. На 12 работах изображены соборы, мосты, памятники, древние крепости и современные здания, которые будто преломляются через цветную призму. Все изображения состоят из подробно прорисованных крепежных изделий.

Помимо Псковского кремля в «объектив» художника попали Собор Василия Блаженного, Выборгский замок, Пермские ворота, челябинская гостиница «Видгоф», Александровская триумфальная арка в Краснодаре, Екатеринбургский государственный цирк им. В. И. Филатова, Банковский мост с грифонами в Санкт-Петербурге, памятник Салавату Юлаеву в Уфе, Самарский железнодорожный вокзал, ростовская гостиница «Якорь», а также готическое здание Саратовской консерватории.

«Мои рисунки состоят из заимствованных элементов, так или иначе сочетающихся друг с другом, вырванных из контекста и соединённых в броскую форму, которая доминирует над содержанием. Это общие тенденции и для искусства, и для современности в целом. Хоть и рисую я в основном портреты, но мне нравятся эксперименты, поэтому заказ на календарь с серией пейзажей я с радостью взял. Как в других моих рисунках, там тоже есть сочетание каких-то совсем разных элементов: гайки и городской пейзаж.Мне интересно пробовать выразить одну форму через какую-то другую, может, даже неожиданную. Поэтому лицо может быть нарисовано в виде карты, как у Пушкина, и точно так же памятник может быть нарисован в виде множества гаек», - рассказал Марк Кучеров.