Культура

Театр «Искушение» открыл в Доме офицеров череду концертов гастролирующих коллективов

1 февраля на сцене Дома офицеров в Пскове состоялась премьера новой программы Санкт-Петербургского Театра танца «Искушение».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ДО, зрелищные постановки театрализованного представления под дождем приводили зрителей в неописуемый восторг. Индивидуальная подача каждого номера перевоплощала танцоров в актеров.

Насыщенное эмоциями шоу дополняла световое сопровождение и прекрасно подобранные музыкальные композиции.

Шоу под дождем открыло афишу концертных мероприятий гастролирующих коллективов. Концертный зал «Дом офицеров» приглашает ознакомиться с ближайшими мероприятиями на сайте pskov-do.ru.