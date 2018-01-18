Театр «Искушение» открыл в Доме офицеров череду концертов гастролирующих коллективов

1 февраля на сцене Дома офицеров в Пскове состоялась премьера новой программы Санкт-Петербургского Театра танца «Искушение».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ДО, зрелищные постановки театрализованного представления под дождем приводили зрителей в неописуемый восторг. Индивидуальная подача каждого номера перевоплощала танцоров в актеров.
Насыщенное эмоциями шоу дополняла световое сопровождение и прекрасно подобранные музыкальные композиции.
Шоу под дождем открыло афишу концертных мероприятий гастролирующих коллективов. Концертный зал «Дом офицеров» приглашает ознакомиться с ближайшими мероприятиями на сайте pskov-do.ru.