Культура

Клуб «Кольчуга» приглашает псковичей на открытое заседание, посвященное 75-летию победы в Сталинградской битве

Сегодня, 2 февраля, в 17.00 Историко-краеведческая библиотека им.И.И. Василева, пройдет открытое заседание Военно-исторического клуба «Кольчуга», посвященное 75-летию победы в Сталинградской битве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в рамках заседания состоится круглый стол по теме «Коренной перелом в ходе войны - вторая победа? Правда и мифы» с участием участием историков, краеведов и членов клуба. Кроме того, присутствующие посмотрят документальный фильм «Сталинградская битва» и ознакомятся с книжно-иллюстративной выставкой, посвященной этому великому сражению.

Напомним, что Сталинградская битва стала переломным моментом в ходе Второй мировой войны. Краткое содержание событий не способно передать особый дух сплоченности и героизма советских воинов, участвовавших в сражении. Почему Сталинград был так важен для Гитлера? Историки выделяют несколько причин того, что немецкое командование хотело овладеть Сталинградом и не давало приказа отступить даже тогда, когда поражение было очевидным. Крупный промышленный город на берегу самой длинной в Европе реки - Волги.

Транспортный узел важных речных и сухопутных маршрутов, объединявших центр страны с южными регионами. Гитлер, захватив Сталинград, не только перерезал бы важную транспортную артерию СССР и создал серьезные трудности со снабжением Красной Армии, но и надежно прикрыл бы наступающую на Кавказ немецкую армию. Временные рамки сражения: 17.07.42 - 02.02.43 года. Принимали участие: со стороны Германии - усиленная 6-я армия фельдмаршала Паулюса и войска союзников. Со стороны СССР - Сталинградский фронт, созданный 12.07.1942 года, под командованием сначала - маршала С.К. Тимошенко, с 23.07.1942 - генерал-лейтенанта В.Н. Гордова, а с 09.08.1942 - генерал-полковника А.И. Еременко. Периоды битвы: оборонительный - с 17.07.1942 по 18.11.1942, наступательный - с 19.11.1942 по 02.02.1943 года.

На заседание клуба «Кольчуга» приглашаются все желающие.