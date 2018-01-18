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Культура

Журналиста, краеведа, писателя, публициста Олега Калкина будут вспоминать в Пскове 4 февраля

02.02.2018 17:26|ПсковКомментариев: 1

4 февраля в 15.00 Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева приглашает горожан на Вечер памяти журналиста, краеведа, писателя, публициста Олега Калкина, посвященный 75-летию со дня его рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в рамках мероприятия будет представлена мультимедийная презентация о биографии Олега Андреевича. Писатели, краеведы, коллеги и родственники поделятся своими воспоминаниями о нем. Кроме того, в библиотеке будет представлена книжно-иллюстративная выставка «Исследователь и журналист - Олег Андреевич Калкин».

По окончании вечера памяти состоится возложение цветов к его памятной доске.

Напомним, Олег Калкин окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института (ныне Псковский государственный университет). Несколько лет работал корреспондентом на ГТРК «Псков», вел передачи «Служим России», «По городам и весям», «День за днем». О.А. Калкин - автор книг «О чем поет ветер», «На мятежных рубежах России». Его исследовательские работы по Белому движению, организация международных конференций, где рассматривались вопросы, связанные с Белым движением в период Гражданской войны на Северо-Западе 1918-1922 гг. широко известны в России, Прибалтике. Олег Андреевич Калкин оставил после себя архив и библиотеку. Личная библиотека хранится в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василева. На сайте Централизованной библиотечной системы г. Пскова в разделе «Редкая книга» размещен электронный каталог его библиотеки.

Раз в два года в библиотеке проходят Калкинские чтения, посвященные проблемам изучения Гражданской войны на Северо-Западе России. В рамках чтений 7 июля 2017 года усилиями общественности Пскова, Кингисеппа, фонда «Малая Родина» в лице Михаила Караулова (г. Санкт-Петербург) и администрации города Пскова состоялось открытие памятной доски Олегу Калкину на доме, в котором он жил и работал (ул. Гражданская, 11).

Источник: Псковская Лента Новостей
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