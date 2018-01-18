Культура

Работы псковского фотографа Андрея Кокшарова будут представлены на выставке в Нойсе

Псковский фотограф Андрей Кокшаров примет участие в выставке «SOSTOJANA», которая откроется в городе Нойс (Германия) 4 февраля.

Как сообщает портал NGZ, экспозиция, в которую войдут снимки псковского фотографа, будет работать в галерее Kulturforum ALTE POST. По словам куратора галереи Клауса Рихтера, основной упор на выставке будет сделан на духовном значении икон. Он надеется, что представленные снимки позволят ее посетителям окунуться в мир, полный духовности.

Напомним, Нойс является немецким городом-побратимом Пскова, города дружат уже более 27 лет. Клаус Рихтер надеется, что культурный обмен между Псковом и Нойсом в дальнейшем будет только укрепляться.

Наряду с фотографиями Андрея Кокшарова на выставке будут представлены картины художника Димитрия Козакова, который живет в Дюссельдорфе, сообщает портал NGZ.