Культура

Псковская областная библиотека приглашает на художественную выставку «С любовью к живописи»

6 февраля в 17.00 в актовом зале Псковской областной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, д. 2) состоится презентация художественной выставки «С любовью к живописи» клуба «Живопись». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, экспозиция будет посвящена Дню всех влюбленных.

«Скептики улыбнутся, а мы влюблены в Псковский край, в его памятники архитектуры, волнующие пейзажи. Все это не могло не затронуть струны нашей души», - говорят участники выставки: художник – педагог Т. Проненко, руководитель клуба Т. Куликова, члены клуба – В. Морозова, В. Васильева, Е. Двоскина, С. Манаева, Л. Беленко, Н. Киселева, И. Рязанова, С. Ковалева.

На открытии прозвучат стихи, музыка, песни о любви. Отдел литературы по культуре и искусству представит издания из фонда библиотеки в помощь профессионалам и начинающим художникам.

Напомним, что клуб «Живопись» открылся в 2014 году на базе отдела литературы по культуре и искусству. На клубные занятия собираются любители живописи, имеющие начальное художественное образование и люди, желающие научиться рисовать.

Расписание занятий арт-клуба «Живопись»: воскресенье 14.00, февраль 11, 25, март 4, 18, апрель 1, 8. Справки по телефону: 72-84-06.