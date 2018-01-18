Культура

В Псковской библиотеке «Родник» прошел день памяти Станислава Золотцева

Завтра, 4 февраля, исполняется 10 лет со дня смерти Станислава Золотцева, писателя, литературного критика, автора слов гимна г. Пскова. 2 февраля, в преддверии памятной даты, в библиотеке «Родник», носящей имя писателя, провели День памяти «Поэты не рождаются случайно…».

Как рассказали Псклвской Ленте Новостей в учреждении, вечер открыла вдова поэта, затем выступали друзья, коллеги и соратники писателя.

«Многие говорили о том, как объемно и многогранно его наследие. И о том, что отдельного внимания заслуживает его содружество с композиторами, так как немало замечательных песен появилось из этих творческих союзов. А кто-то вспоминал о личных встречах со Станиславом Александровичем, как особом периоде своей жизни», - отметили в библиотеке.