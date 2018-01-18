Культура

Островский военно-исторический музей-заповедник вошел в тройку лучших российских музеев военной истории

Российское военно-историческое общество подвело итоги Всероссийского конкурса на лучший региональный музей военной истории, по результатам которого «Военно-исторический музей-заповедник» города Острова занял второе место, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Победителем конкурса конкурсная комиссия признала Тамбовский областной краеведческий музей, третье место присуждено Центру историко-культурного наследия Челябинска.

Конкурс проводился Российским военно-историческим обществом при содействии Министерства культуры РФ в честь 75-й годовщины Победы в Сталинградской битве с целью выявления и поддержки лучших музейных практик. Он был направлен в первую очередь на активизацию деятельности региональных музеев.

В конкурсе принял участие 51 музей со всей России.

«Уже по завершению этапа приема заявок, можно было сказать, что география конкурса довольно широка», — рассказала Юлия Коновалова, секретарь конкурсной комиссии, заместитель руководителя Департамента по работе с государственными и общественными организациями РВИО.

Одними из первых на конкурс поступили заявки от Белгородской, Тамбовской, Костромской, Псковской областей, Ставропольского края. Далее к участию в конкурсе присоединились представители музейного сообщества из Вологодской, Калужской, Новгородской, Пензенской, Саратовской, Мурманской областей, Красноярского края, Республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Крым и других.

«Состав участников конкурса широк и разнообразен. Крупные известные музеи и залы военной славы. Школьные музеи и музеи поисковых объединений. Большой интерес проявили краеведческие музеи и музейные объединения, работающие над увековечиванием памяти своих земляков», — уточнила Юлия Коновалова.

В связи с высокими результатами и разнообразием представленных на конкурс работ были также объявлены специальные номинации, в которых номинантов наградили Почетными грамотами Российского военно-исторического общества.

Военно-исторический музей-заповедник Псковской области, расположенный в городе Острове, занимает площадь порядка 360 метров квадратных. Содержит более 5 тыс единиц хранения. Центральное место занимает коллекция русского и трофейного оружия времен Великой Отечественной войны. В состав музея также входит военно-мемориальный комплекс «Линия Сталина».