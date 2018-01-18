Культура

Выставку «Дороги к храму» готовят в «Михайловском» к памятным пушкинским дням

В канун дня памяти Пушкина в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» откроют выставку «Дороги к храму», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Это первая персональная выставка петербуржца Олега Андрейчикова в Пушкинском Заповеднике. В экспозицию вошло чуть более сорока фотографий, на которых запечатлены большие и малые храмы русского северо-запада. Среди них есть церкви, часовни и соборы, которые находятся в Псковской области. В частности, это Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь, псковская церковь во имя Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, псковская же церковь Богоявления Господня с Запсковья, Троицкая надвратная церковь в Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре, часовня на Савкиной горке в Пушкинском Заповеднике и так далее. Каждый снимок сопровождается небольшой исторической справкой об истории памятника и его бытовании на сегодняшний день (на реставрации, действующий, доступен только для монашествующих, etc.).

Олег Андрейчиков. Никандрова Свято-Благовещенская мужская пустынь. Порховский район Псковской области.

Поясняя название выставки, которая, по словам автора, явилась итогом почти трёх лет работы, Олег Андрейчиков отмечает: «Чтобы сделать эти кадры понадобилось проехать более десяти тысяч километров дорог. Разных - заснеженных, дождливых, лесных, проселочных, асфальтовых, раскисших и проходимых только для внедорожников. Но это того стоило! Мне хотелось снять не просто открытки из серии «Здесь был я», а показать зрителю всю силу красоты русского храма, рождающую чувство восторга и восхищения».

Выставка «Дороги к храму» развёрнута в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Её открытие 9 февраля назначено на 14.30.