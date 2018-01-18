Культура

В Пскове стартует проект, посвященный 600-летию со дня первого упоминания в летописи улицы Изборской

В 2018 году Центральная городская библиотека Пскова приглашает всех принять участие в проекте «Из улицы в улицу», посвященном 600-летию со дня первого упоминания в летописи улицы Изборской.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в проекте «Из улицу в улицу» пройдет встреча с археологом, исследователем культурного слоя на Завеличье Борисом Харлашовым «Время раскрывает пространство», встреча с Александром Питиримовым, автором новеллы «Трактир на Конной», для молодых псковичей будет подготовлена интерактивная программа «Город под подошвой», откроется выставка графики «Лица улиц», пройдут премьеры новых книг и художественных альбомов.

Завершится проект в июле, в День города Пскова, «Законными чтениями на Конной», где будет много открытий, ведь сейчас ведутся археологические раскопки на «летописной Изборской - Конной» под руководством Бориса Харлашова рядом с комплексом «Двор Батова».

Также, уверены авторы проекта, подарком от администрации Пскова могло бы стать новое «замощение» улицы Конной и сквера «На 4-х углах».

Напомним, архитектор Юрий Павлович Спегальский считал, что направление современной Конной улицы почти совпадает с направлением древней Изборской, которая упоминается в летописи под 1418 годом: «Посадник Микула и псковичи повелеша мастером намостите вон стене Великую улицу, а другую на Завеличье Изборскую от Паромяни». В книге археолога Инги Лабутиной «Историческая топография Пскова в 14-15 веках» написано, что Изборская улица упоминается в летописи под 1417/1418 годами, при этом сообщается о ее замощении. В известии содержится и важное указание на начало улицы - от Поромяни на Завеличье. «Место Поромяни определяется по источникам 16-17 веков, которые локализуют здесь церковь Успения на Завеличье. Итак, Поромянь и конец плавучего моста были там, где сейчас и стоит церковь Успения на Завеличье, - на Ольгинской набережной, против Власьевской башни, - пишет археолог Лабутина. - Именно отсюда начинается замощенная в 1417/1418 году улица Изборская. В наше время сохранился последний короткий отрезок бывшей Изборской улицы с остатками древней застройки в квартале между Рижским проспектом, улицей Конной и Набережной р. Великой».

Изображение Изборской улицы можно видеть и на иконе из Псково-Печерского монастыря, фиксирующей градостроительную ситуацию конца XVI века.

По мнению археологов И. Лабутиной и Б. Харлашова, который исследовал культурный слой на Завеличье, Изборская улица - средняя из трех улиц, показанных расходящимися от переправы через реку Великую не только на иконах из Псково-Печерского монастыря, но и на «иконе Жиглевича» - иконе, которая была заказана купеческой гильдией, и на ней был изображен один из первых полных планов Пскова.

С 1601 года по Изборской улице проходил крестный ход из Пскова в Псково-Печерский монастырь и обратно, установленный в память событий 1581 года, связанных с избавлением города от войск Стефана Батория.

Территория Изборской улицы Завеличья принадлежала торгово-ремесленному посаду средневекового Пскова. Улица была главной магистралью, связывавшей Псков с городами Лифляндии и Эстляндии. После долгого пути через дремучие леса, многоверстной массой стоявшие от границы Ливонии до Завеличья, проехав узкой Изборской улицей, путник оказывался перед простором реки Великой, на другой стороне которой во всей красе представал Псков.

По плану перепланировки Пскова 1778 года улица Изборская подлежала уничтожению. Однако сложившаяся к концу XVIII века плотная каменная застройка, не позволила этого сделать. В XIX веке рядом со средневековыми зданиями были построены новые каменные, полукаменные и деревянные обывательские дома. Судя по плану города Пскова 1857 года, составленному псковским инженером И. Годовиковым, все строения концентрировались вдоль линии улицы Изборской.

Вдоль северо-западного края древней Изборской улицы ориентирован южный корпус жилого дома и двор, принадлежащий в начале XX века купцу П. Батову.

Другое историческое название улицы Изборской - Конная - перешло от располагавшейся здесь в старину Конной площади, на которой торговали лошадьми.

Исследовательница псковской старины, историк Галина Проскурякова писала, что в 1900 году в просторечии эта улица имела название Барская. Возможно, это было связано с тем, что рядом находились хоромы богатейшего купца Батова, которые сохранились и поныне вместе с зданием старообрядческой молельни при его доме. Об этом пишет псковский писатель Валентин Краснопевцев в книге «Улицы Пскова»

Таким образом от прошлого улицы Изборской - Конной нам достались в наследство сохранившиеся архитектурные памятники - комплекс «Двора Батова», основания других каменных зданий XVII в., церковь Успения с Пароменья и церковь Николы от Каменной ограды. Дворами и участками на ней в далеком прошлом владели известные псковские семьи - Колягины, Трубинские, Яхонтовы.