Культура

Псковичей просят поделиться фотографиями областной библиотеки в год ее 185-летия

В 2018 году Псковская областная библиотека будет отмечать свое 185-летие.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, свою историю она ведет со дня издания циркуляра министра внутренних дел от 18 июля 1833 года, в котором псковскому гражданскому губернатору было предложено распорядиться об открытии в Пскове публичной библиотеки на основании циркуляра министра внутренних дел №1142.

Библиотека за это время прошла значительный исторический путь, ее жизнь была богата и разнообразна событиями, фактами, встречами. «Встречами, прежде всего, с вами! - обращаются к читателям библиотекарям. - Если у вас сохранились в вашем семейном архиве фотографии библиотеки или ее событий, поделитесь с нами своей памятью и историей. Эти ценные документы времени без сомненья займут достойное место в виртуальном музее истории библиотеки».

Фотографии можно будет бесплатно отсканировать в Региональном центре Президентской библиотеки Псковской областной универсальной научной библиотеки (2 этаж, 72-83-98).