Культура

Областная библиотека приглашает псковичей на авторский вечер Игоря Плохова

8 февраля в 18.00 в актовом зале Псковской областной библиотеки (ул. Профсоюзная, д. 2) состоится авторский вечер Игоря Плохова и презентация его новой книги стихов «Бифуркации осени».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, Игорь Плохов в настоящее время работает в Псковском государственном университете профессором, заведующим кафедрой, начальником управления научно-исследовательской деятельности.

Игорь Плохов - автор сборников стихов «Да и Нет», «Островок света», «Возвращение», «Фрактал для Беллы», «Бифуркации осени» и трех аудио альбомов песен. Член союза писателей России.

Игорь Плохов является одним из основателей Псковского клуба авторской песни «Горизонт», организатором фестивалей авторской песни на Псковщине, организатором и председателем Псковской региональной общественной организации «Псковские барды».

Вход свободный.