Культура

Фестиваль «Я музыкантом стать хочу» прошел в Пскове

3 февраля на базе Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова состоялся II Открытый межрайонный исполнительский фестиваль «Я музыкантом стать хочу». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, организатор фестиваля - филиал ДШИ МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района».

В фестивале приняли участие учащиеся с 1 по 3 класс по таким специализациям как: фортепиано, сольное пение, исполнительство на народных инструментах.

Программным требованием стало исполнение двух разнохарактерных пьес.

Всего в фестивале приняло участие около 40 человек, среди которых - учащиеся из городов и посёлков Псковской области и Псковского района: Великие Луки, Остров, Печоры, Дно, Порхов, Гдов, Бежаницы, Палкино, Дедовичи, Струги Красные.

Жюри фестиваля, в состав которого вошли преподаватели Псковского областного колледжа искусств, выделило 10 лучших исполнителей по всем представленным номинациям, которые получили памятные подарки.

Обращаясь к участникам, руководитель ДШИ Псковского района Марина Зонова поблагодарила всех приехавших на фестиваль и выразила надежду на то, что в будущем году количество юных музыкантов возрастет.

Всем участникам фестиваля были вручены грамоты, а их преподавателям благодарственные письма за профессионализм, творческий подход к работе и успешную подготовку учащегося.