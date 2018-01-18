Культура

Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Затейники и фантазеры»

Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина приглашает юных читателей в возрасте от 5 до 14 лет к участию в конкурсе иллюстраций «Затейники и фантазеры», посвященного 110-летию со дня рождения детского писателя Николая Носова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, на конкурс принимаются рисунки в любой технике на формате А3 с указанием фамилии, имя, школы, класса, контактного телефона, электронной почты и названия проиллюстрированного произведения.

Работы принимаются до 19 марта по адресу: Сиреневый бульвар, 3, Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина.

Победители будут награждены 1 апреля призами и дипломами библиотеки, а все участники конкурса получат электронные благодарственные письма.

Кроме того, в библиотеке будет организована выставка художественных работ участников.

Положение о конкурсе на сайте библиотеки http://kaverin.ru/2472-risuj-uchastvuj-pobezhdaj