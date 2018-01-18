Культура

За открытиями, книгами и победой смогут прийти псковичи в областную библиотеку с 8 по 28 февраля

В Псковской областной универсальной научной библиотеке с 8 по 28 февраля пройдет региональная научно-популярная акция «Наука на книжных полках и в «облаках»» (18+). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, участников акции ждут научные открытия и публичные лекции из разных областей знания, конкурс, выставка-анонс и выставка уникальных изданий российских ученых, тест на уровень научной осведомленности, интересные факты об изобретениях и изобретателях Псковщины. С подробной программой акции можно познакомится ЗДЕСЬ.

Студенты Псковских вузов и ученые смогут присоединиться к антинаучной эстафете «Имени Льва Ландау» и пересказать темы своих дипломных работ и диссертаций простым языком. Автор самого креативного «перевода» с научного языка на простой будет награжден.

8 февраля стартует региональный конкурс «Не бывает нерешенных вопросов».

9 февраля участники региональной научно-популярной акции смогут пройти интерактивный тест «Реникса VS Факты» и узнать свой уровень научной осведомленности.

10 февраля приглашаем всех желающих посетить субботний лекторий «Вдохновленные наукой».

В программе: публичная лекция об особой, удивительной, таинственной, загадочной земле – Арктики и документальный фильм об опасностях, которые она в себе таит, об особых традициях, которые прижились на льдине. И о том, как вообще устроен быт полярников.

С 19 по 27 февраля отдел абонемента представит читателям библиотеки выставку-анонс «Мир науки глазами писателя» к 100-летию со дня рождения писателя, киносценариста, общественного деятеля и ветерана Великой Отечественной войны Даниила Гранина.

20 февраля в 15.00 читателям библиотеки раскроют «Высший замысел», представив уникальные редкие книги российских учёных конца XIX – начала ХХ века из фонда Регионального центра по работе с редкими и ценными документами.

20 февраля в 16.00 лекцию, посвященную 100-летию Красной Армии прочитает профессор Псковского государственного университета Анатолий Филимонов.

28 февраля пройдет награждение победителей антинаучной эстафеты «Имени Льва Ландау» и регионального конкурса «Не бывает нерешенных вопросов».