Культура

Псковская областная библиотека подготовила материалы к 115-летию хранителя Пушкиногорья Семена Гейченко

Псковская областная универсальная научная библиотека подготовила материалы к 115-летию со дня рождения известнейшего музееведа и просветителя, писателя и экскурсовода, хранителя Пушкиногорья Семена Гейченко. 14 февраля исполняется 115 лет со дня его рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, его личность не просто уникальная, а легендарная.

Он организовал воссоздание мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Псковской области. В должности директора он в течение 45 лет работал над воссозданием пушкинских мест и привлечением к ним общественного внимания.

Областная библиотека представляет материалы, посвященные этому удивительному человеку, который посвятил всю свою жизнь сохранению памяти об Александре Сергеевиче Пушкине. С ними можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

В отделе краеведческой литературы Псковской областной библиотеки открыта выставка книг «Хранитель Лукоморья».