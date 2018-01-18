Культура

Вера Емельянова поблагодарила Международный фонд единства православных народов за внимание к древней Псковской земле

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова прислала благодарственное письмо руководителям Международного общественного фонда единства православных народов (МОФЕПН). В ходе презентации коллекции книг «Русские писатели-классики и православие» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» послание озвучил директор музея Георгий Василевич.

Вера Емельянова поблагодарила фонд за внимание к древней Псковской земле, славной своими монашескими, культурными и образовательными традициями. В свою очередь чрезвычайно нужной Отечеству назвал работу музея доктор философских наук, профессор МГУ Валерий Алексеев - создатель и президент фонда, который в следующем году будет отмечать свое 25-летие. «Кто бы были мы, если бы не было Крылова, Пушкина, Рубцова, и поэтому миссию музея, хранящего память о поэте, переоценить невозможно. Будет Пушкин - будет Россия» - подытожил Валерий Алексеев.

Шла на встрече речь и о предстоящем юбилее - 450-летии Святогорского Свято-Успенского монастыря, которое православный мир будет отмечать в следующем году.