Культура

До 1 июня 2019 года поручено завершить первоочередные противоаварийные работы в Псковском кремле

До 1 июня 2019 года поручено завершить первоочередные противоаварийные работы в Псковском кремле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, такое поручение на заседании федерального организационного комитета по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней нового времени в Пскове в 2019 году дала заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обозначил необходимость принятия решения по проведению ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, которые станут площадками ганзейской программы. Речь идет о Псковском кремле и Окольном городе, состояние стен и башен которых вызывает особую тревогу специалистов. Ольга Голодец поручила администрации области до 15 февраля предоставить расчеты и перечень мероприятий для проведения первоочередных противоаварийных работ, а Министерству культуры РФ - обеспечить необходимое финансирование с тем, чтобы закончить работы в срок до 1 июня 2019 года.

Говоря о Псковской областной универсальной научной библиотеке, Ольга Голодец подчеркнула, что ремонт учреждения должен быть завершен в 2019 году, и поручила Минкульту принять для этого все необходимые меры. Что касается реконструкции стадиона «Машиностроитель», то вице-премьер поставила задачу изыскать необходимые средства на объект при внесении поправок в федеральный бюджет на 2018 год по итогам первого полугодия.

Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года. Ожидается, что событие соберет более 600 тыс участников из 183 городов 16 европейских стран. На подготовку инфраструктурных объектов к предстоящему событию из федерального бюджета в регион направлено порядка 1,5 млрд рублей, более 1,7 млрд рублей составляют вложения средств из областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.