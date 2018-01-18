Культура

«Псковиана» пополнилась изданием ПсковГУ «Англо-английский словарь культурно-исторических реалий Псковской земли»

Электронная библиотека «Псковиана» Псковской областной универсальной научной библиотеки пополнилась изданием Псковского государственного университета «Англо-английский словарь культурно-исторических реалий Псковской земли».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, уникальное одноязычное издание призвано помочь англоязычной публике познакомится с историей и культурой Псковской земли, понять смысл непереводимых названий и незнакомых терминов.

Книга будет полезна изучающим язык, гидам и переводчикам, а также гостям Пскова получить информацию о достопримечательностях, исторических фактах, населенных пунктах Псковской земли.

Авторы используют различные средства для такого перевода. Иногда точно воспроизводя буквенное или звуковое название, прямого перевода и пояснения для объектов и символов национальной культуры на основе примеров из энциклопедий, словарей, переведённых трудов историков-краеведов Псковщины, известных англоязычных литературных и научных источников.

Авторы «Англо-английского словаря …» выражают надежду, что книга будет полезна псковичам и гостям города при подготовке и проведении XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в 2019 году.

Англо-английский словарь культурно-исторических реалий Пскова и Псковской области. Читать полный текст>>>