Культура

14 февраля в Пскове пройдут мастер-классы известных фольклористов из Санкт-Петербурга и Риги

13-14 февраля в Пскове состоится Международная научно-практическая конференция «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность», которая проводится Псковским областным колледжем искусств при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре и Областного центра народного творчества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЦНТ, 14 февраля в 16.00 в Центре народного творчества будут проходить 2 мастер-класса по фольклорному пению. Ирина Попова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакого проведет мастер-класс по теме «Работа над формами кличевого интонирования с детским фольклорным коллективом», руководитель Студии аутентичного фольклора «Ильинская пятница» Рижской Гризинькалнской школы им. Гердера (Латвия) Сергей Оленкин - мастер-класс с участием членов студии «Методика освоения обрядовой песни в детской студии».

Участниками мастер-классов станут студенты по специальностям «Этнохудожественное творчество» и «Театральное творчество» областного колледжа искусств, руководители и участники детских фольклорных ансамблей Пскова и области.

После мастер-классов в Центре народного творчества пройдет молодежная масленичная вечерка «Среда-лакомка».