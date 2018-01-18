Культура

Названа лучшая оскароносная актриса всех времен

Кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, получивших «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Рейтинг опубликован на The Guardian в среду, 7 февраля, пишет «Лента.ру».

В рейтинг попала, в частности, Хэтти Макдэниел. Она сыграла мамушку в мелодраме «Унесенные ветром» в 1939 году. Также эксперт включил в список Глорию Грэм, получившую «Оскар» в 1953 году за участие в фильме «Злые и красивые».

Кроме того, кинокритик отметил Клорис Личмен, снявшуюся в картине «Последний киносеанс». За роль Рут Поппер она была удостоена премии Американской киноакадемии в 1972 году.

Еще две упомянутые актрисы - Тильда Суинтон, получившая награду за ленту «Майкл Клейтон», и Виола Дэвис, снявшаяся в драме «Ограды».

Брэдшоу также предложил читателям выбрать лучшую из пяти актрис списка. По результатам голосования лидирует Хэтти Макдэниел, которая стала первой из чернокожих артистов, получивших «Оскар».