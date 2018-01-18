Культура

Выставка «Отражение времени» откроется в Великих Луках

Выставка художников Великих Лук «Отражение времени» откроется в выставочном зале Центра эстетического воспитания 9 февраля в 16.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦЭВ, на выставке будут представлены работы Владимира и Татьяны Оржеховских, Василия Година, Елены Гаевской, Петра Дудко, Олега Александрова, Бориса Лиханова, Марины Спиренковой, Инны и Александра Павловых, Владимира Травкина, Владимира Балаханова, а также работы молодого поколения художников - великолучан Алины Войтушко, Ильи Оржеховского - всего более 50 работ от 12 авторов.

Весь февраль выставку смогут посетить жители Великих Лук и его гости. Вход на выставку свободный. Возможна организация экскурсий.