Культура

В Псковском колледже искусств начался конкурс «Педагогические надежды»

Конкурс «Педагогические надежды» начался в Псковском областном колледже им. Н.А. Римского-Корсакова. Как рассказала Псковской Ленте Новостей заведующая практическим обучением Наталья Федотова, конкурс педагогических умений и достижений студентов «Педагогические надежды» стал в колледже искусств традиционным.

С февраля по апрель 2018 года студенты, проходящие педагогическую практику, представляют жюри самопрезентацию, которая должна продемонстрировать их профессиональную позицию, основные ценности, отражающие педагогическую деятельность, а также творческие способности и умения. В дальнейшем жюри оценивает урок в реальном времени, или видеоурок с базы педагогической практики.

7 февраля свои самопрезентации уже продемонстрировали студенты 3 курса специальности «Народное художественное творчество» по виду «Хореографическое творчество» и «Этнохудожественное творчество».

В дальнейшем конкурс «Самопрезентация» будет проходить по следующему графику:

14 февраля в 15.00 – 3 курс специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

20 февраля в 15.00 – специальность «Народное художественное творчество» по виду «Фото и видео творчество»

14 марта в 15.00 – специальность «Инструментальное исполнительство», «Хоровое дирижирование»

21 марта в 15.00 – специальность «Теория музыки», «Музыкальное искусство эстрады»

Жюри конкурса, в составе которого заместитель директора по учебно-методической работе, заведующие музыкальным отделением и отделением культуры и искусств, методист колледжа, председатели предметно-цикловых комиссий, будет оценивать конкурсантов дифференцированно, с учетом специальности.

Добавим, что в этом году в конкурсе примут участие более 50 студентов колледжа.